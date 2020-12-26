Убить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса Украине

Игоря Гиркина обвинили в заговоре против Владимира Путина / hronika.info

Российский террорист Игорь Гиркин замышлял мятеж на юге России и планировал ликвидировать президента Владимира Путина.

Как заявил кремлевский политолог Сергей Кургинян на YouTube-канале Соловьев Live, Гиркин готовил в 2014 году в России физическую ликвидацию Путина.

В то же время он подчеркнул, что одной из целей Гиркина была "сдача" оккупированных Россией территорий Донбасса.

"Я считают, что композиция предполагала полную сдачу Донбасса и бегство Стрелкова, и мятеж на юге в условиях физической ликвидации Путина", — заявил Кургинян.

Российский пропагандист выдвинул предположение, что Гиркин якобы договорился с Правым сектором, чтобы он смог спокойно уйти с территории Украины в обмен на возвращение Донбасса под контроль Украины.

"Это был очень острый момент. Это был момент мятежа… Он вступил в прямые переговоры", — добавил Кургинян.

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Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон по видеосвязи провел интервью с бывшим террористом "ДНР", офицером российских спецслужб Игорем Гиркиным-Стрелковым. Интервью вызвало резонанс, после чего под офисом Гордона состоялась акция протеста.