Убийственное лечение: в РФ умер глава создающего оружие для российской армии КБ

Дмитрий Коноплев / Newstula.ru

Еще один высокопоставленный россиянин умер при странных обстоятельствах. Стало известно о том, что в Москве скончался Дмитрий Коноплев, который занимал пост управляющего директора "Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова".

Предприятие создает оружие для сухопутных войск, авиации и ПВО российских оккупантов.

Как пишут росСМИ, Коноплев скончался во время сеанса ксенотерапии (это ингаляционная процедура - метод в комплексном лечении неврологических заболеваний. Основой лекарственного средства является инертный газ) в одной из клиник Москвы.

Отмечается, что смерть Коноплева наступила во время процедуры с кислородной маской, когда он дышал ксеноном, чтобы вылечить головную боль и тревожное расстройство.

При этом медики до сих пор не могут установить причину смерти.

Что известно о КБ припоростроения

"Конструкторское бюро приборостроения" занимается разработкой вооружения для оккупационной российской армии.

В частности, разрабатываются противотанковые ракетные комплексы:

"Корнет";

"Квартет";

"Метис".

Комплексы ПВО:

"Панцирь-С1";

"Каштан-М";

"Тунгуска-М1";

ракетный комплекс "Гермес-А";

Стрелково-пушечное вооружение и боеприпасы к нему: пистолеты, пистолеты-пулеметы, снайперское оружие, гранатометы, авиационные пушки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в столице России в Москве загорелось одно из построек многофункционального жилого комплекса Capital Towers, состоящего из трех башен высотой 295 метров.

Комплекс расположен вблизи с деловым центром Москва-Сити. Все три башни имеют свои названия: River Tower, City Tower и Park Tower.

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