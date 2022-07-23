Убийственное лечение: в РФ умер глава создающего оружие для российской армии КБ

Смерть Дмитрия Коноплева наступила во время процедуры с кислородной маской, когда он дышал ксеноном.
Еще один высокопоставленный россиянин умер при странных обстоятельствах. Стало известно о том, что в Москве скончался Дмитрий Коноплев, который занимал пост управляющего директора "Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова".
Предприятие создает оружие для сухопутных войск, авиации и ПВО российских оккупантов.
Как пишут росСМИ, Коноплев скончался во время сеанса ксенотерапии (это ингаляционная процедура - метод в комплексном лечении неврологических заболеваний. Основой лекарственного средства является инертный газ) в одной из клиник Москвы.
Отмечается, что смерть Коноплева наступила во время процедуры с кислородной маской, когда он дышал ксеноном, чтобы вылечить головную боль и тревожное расстройство.
При этом медики до сих пор не могут установить причину смерти.
Что известно о КБ припоростроения
"Конструкторское бюро приборостроения" занимается разработкой вооружения для оккупационной российской армии.
В частности, разрабатываются противотанковые ракетные комплексы:
- "Корнет";
- "Квартет";
- "Метис".
Комплексы ПВО:
- "Панцирь-С1";
- "Каштан-М";
- "Тунгуска-М1";
- ракетный комплекс "Гермес-А";
Стрелково-пушечное вооружение и боеприпасы к нему: пистолеты, пистолеты-пулеметы, снайперское оружие, гранатометы, авиационные пушки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в столице России в Москве загорелось одно из построек многофункционального жилого комплекса Capital Towers, состоящего из трех башен высотой 295 метров.
Комплекс расположен вблизи с деловым центром Москва-Сити. Все три башни имеют свои названия: River Tower, City Tower и Park Tower.
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