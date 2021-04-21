Убийство Джорджа Флойда: суд признал виновным полицейского

После убийства Джорджа Флойда США охватили масштабные акции протеста / Фото Reuters

В США суд признал бывшего полицейского Дерека Човина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сообщает The New York Times, судебное разбирательство длилось три недели. После 10-часового обсуждения в течение двух дней присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.

Човену грозит до 40 лет тюремного заключения, но, скорее всего, он получит меньший срок. Предполагаемый приговор за убийство второй степени составляет 12,5 лет, хотя штат потребовал более строгого приговора.

Приговор был оглашен в суде и транслировался по телевидению в прямом эфире по всей стране.

После решения суда президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда. Глава Белого дома в разговоре назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным. Байден добавил, что "это первый шаг в борьбе против системного расизма" в стране. Ожидается, что и Байден, и Харрис выступят перед нацией по итогам судебного процесса.

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