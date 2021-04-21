Убийство Джорджа Флойда: суд признал виновным полицейского

Бывшему копу Дереку Човину грозит до 40 лет тюремного заключения, но, скорее всего, он получит меньший срок.
В США суд признал бывшего полицейского Дерека Човина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Как сообщает The New York Times, судебное разбирательство длилось три недели. После 10-часового обсуждения в течение двух дней присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.
Човену грозит до 40 лет тюремного заключения, но, скорее всего, он получит меньший срок. Предполагаемый приговор за убийство второй степени составляет 12,5 лет, хотя штат потребовал более строгого приговора.
Приговор был оглашен в суде и транслировался по телевидению в прямом эфире по всей стране.
После решения суда президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда. Глава Белого дома в разговоре назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным. Байден добавил, что "это первый шаг в борьбе против системного расизма" в стране. Ожидается, что и Байден, и Харрис выступят перед нацией по итогам судебного процесса.
Убийство Джорджа Флойда в США – о чем ранее писал Главред:
- 25 мая 2020 года в городе Миннеаполис во время задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд.
- Полицейские утверждают, что он сопротивлялся, однако видео с их нагрудных камер не были обнародованы, поэтому доказательств этого нет.
- Офицеры повалили мужчину на землю и надели наручники. Полицейский Дерек Човин применил удушающий прием - он прижал мужчину к земле, нажав на шею коленом. За всем этим наблюдали напарники полицейского и прохожие, которые призывали копов опомниться и помешать офицеру душить человека.
- Задержанный говорил сотруднику полиции, что он не может дышать, однако Човин не реагировал на просьбы Флойда. Позже потерявшего сознание Флойда госпитализировали, после чего он скончался в больнице. Причина смерти - остановка сердца.
- После смерти Флойда в США начались массовые протесты, которые позже переросли в беспорядки.
- Полицейского Дерека Човина, вследствие действий которого погиб Джордж Флойд, уволили из полиции и арестовали.