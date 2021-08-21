Удар по талибам: эксперт оценил риски гражданской войны в Афганистане

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В Афганистане у сил, которые противостоят талибам, не очень много шансов на успех, заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

В комментарии Сurrenttime он подчеркнул, что Панджшер может стать территорией, которая будет вне контроля талибов.

"Но наступать с теми силами, которые сейчас имеются, практически невозможно", - уверен эксперт.

Он пояснил, что основной контингент людей, которые находятся там, – это таджики: "То есть, по сути, проблема таджикско-пуштунская возникает, и она не может быть решена, то есть захват Кабула не может быть решен в рамках такого противостояния".

Отвечая на вопрос возникновения гражданской войны в Афганистане, Семиволос добавил: "Я могу отметить, что талибы сейчас действуют очень осторожно, они пытаются снизить уровень агрессии, уровень того напряжения, неопределенности, который возник в связи с их захватом страны. И это в значительной степени направлено на то, чтобы большая часть военнослужащих приняла решение сдать оружие и отказаться от борьбы. В этих условиях, к сожалению, эта группа людей, которая провозглашает готовность бороться дальше с талибами, будет в меньшинстве".

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Захват Афганистана Талибаном

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.



Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.