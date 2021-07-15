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Удар США и Европы по России с Китаем: в ЕС призвали не признавать осенние выборы в Госдуму

15 июля 2021, 15:57
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В Европарламенте призывают ответить на агрессивную политику режима Владимира Путина в России.

Европарламент
В Европарламенте назвали условие непризнания осенних выборов в Госдуму России / Фото: Reuters

Комитет Европарламента по иностранным делам выдвинул инициативу о непризнании выборов в Госдуму России-2021 в том случае, если на них будут зафиксированы демократические принципы свободного волеизъявления. В ЕП предлагают усилить взаимодействие Евросоюза и США в противостоянии России и Китаю. Союз должен предполагать санкции против Москвы и Пекина.

Как указано на сайте Европарламента, в своем новом докладе евродепутаты разграничивают российский народ и режим Путина. Власти России парламентарии называют "застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов"

В документе также указывается, что Европейскому Союзу нужно усилить сотрудничество с США с целью противостояния действиям России и Китая, направленным на дестабилизацию демократии и политического порядка Европы. Взаимодействие Запада должно включать антироссийские и антикитайские санкции.Читайте также"Вы должны России": спикер Госдумы потребовал от Украины, Чехии и Прибалтики извиниться перед РФ

Также евродепутаты подчеркнули, что Евросоюзу нужно быть готовым отказаться от признания легитимности нового российского парламента после осенних выборов в Госдуму в том случае, если они будут проведены в нарушение демократических избирательных принципов.

Отчет комитета по иностранным делам будет вынесен на голосования Европейского парламента в целом.

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Выборы в Госдуму России-2021

Очередные выборы в Государственную думу РФ состоятся в период с 17 по 19 сентября. Попадут в российский парламент те партии, которые преодолеют проходной барьер в 5%.

Вопреки международному законодательству, Россия намерена организовать голосование на выборах в Госдуму украинцев, которые проживают на оккупированном Донбассе. 28 марта организация Восточная правозащитная группа сообщала, что оккупационные администрации ОРДЛО уже получили задание от Кремля организовать соответствующие избирательные участки.

В мае секретарь партии Единая Россия Андрей Турчак заявлял, что граждане РФ, проживающие на Донбассе, смогут проголосовать на выборах в Госдуму. В ОРДЛО насчитывается около 500 тысяч "российских избирателей".

Позже главарь "ДНР" Денис Пушилин сказал, что в ОРДЛО российских участков для голосования не будет. Россияне рассматривают два сценария: голосование на территории РФ или дистанционное участие в выборах.

новости России Евросоюз Европарламент Выборы в Госдуму России-2021
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