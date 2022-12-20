Удары по объектам энергетики: в Брянской и Белгородской областях РФ мощная 'бавовна'

В Трубчевском районе Брянской области во вторник, 20 декабря, произошел взрыв на территории энергетического объекта.
"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей - ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля", — заявил губернатор региона Александра Богомаза в Telegram.
По его словам, пострадавших в результате "атаки" нет. При этом на место уже прибыли сотрудники спецслужб.
Отметим, что Трубчевский район Брянской области находится на неподалеку от Сумской области.
В то же время в Шебекино Белгородской области недалеко от границы с Украиной, прогремели взрывы, часть города осталась без света.
В результате взрыва есть раненый, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города", — добавил он.
По его данным, осколками повреждены складские и производственные помещения на территории промзоны и два автомобиля.
Мощная "бавовна" в Брянской области
Ранее сообщалось, что в Брянской области РФ в ночь на 13 декабря прогремели мощные взрывы сразу в нескольких населенных пунктах.
О "бавовне" в городе Клинцы на Брянщине сообщает российская служба Радио Свобода.
По сообщениям местных жителей, есть вероятность того, что в результате взрывов произошел пожар в воинской части.
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