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Угроза ареста по ордеру МУС: стало известно, кто вместо Путина поедет в Бразилию

Алексей Тесля
12 ноября 2024, 23:47
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Бразилия — одна из стран, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда.
Путин
Владимиру Путину грозит арест по ордеру МУС / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Ключевое:

  • В Бразилии Путину светит арест по ордеру МУС
  • Вместо себя диктатор отправил Лаврова на саммит G20

Делегацию России на саммите G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, а не диктатор Владимир Путин.

О том, что глава МИД РФ возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

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Как известно, Бразилия — одна из стран, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина в марте 2023 года. Президент Бразилии Лула да Силва пригласил российского лидера на саммит, но отметил, что последствия визита он должен оценить сам.

Отметим, что ранее Путин объяснил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не "нарушать нормальную работу" мероприятия. При этом он отметил, что решения МУС можно якобы "легко обойти".

Ордер на арест Путина - последние новости по теме

Ранее был анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда. Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.

Как сообщал Главред, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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Что такое Международный уголовный суд

МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

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