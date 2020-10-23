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Угроза с севера: Данилов назвал дату ввода войск РФ в Беларусь и раскрыл причину

23 октября 2020, 15:42

РФ будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы внутри Беларуси, уверен секретарь СНБО.

Российские войска
В СНБО предупредили о вводе войск РФ в Беларусь / npr.org

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил вероятность ввода российских войск в Беларусь.

Такой сценарий он обсудил в ходе Киевского форума безопасности, трансляция которого проходила на портале YouTube.

Секретарь СНБО считает, что Россия после 1 ноября может пойти на ввод своих войск в Беларусь.

По его словам, это станет большим вызовом для Украины, Польши и Литвы.

Данилов говорит, что сейчас сложно сказать сможет ли белорусский народ одержать победу над режимом Александра Лукашенко. Он также уверен, что РФ будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы внутри Беларуси.

"Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября - выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси", - утверждает секретарь СНБО.

Россия никогда не скрывала планов относительно желания вернуть влияние в Украине и Беларуси, добавил Данилов.

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Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может предоставить всестороннюю военную помощь его режима по первому требованию.

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