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Угроза смертной казни для Протасевича: эксперт спрогнозировал судьбу основателя Nexta

25 мая 2021, 04:23

В результате скандала с задержанием самолета санкции против Беларуси будут усилены, уверен Игар Тышкевич.

Роман Протасевич
Роман Протасевич / Reuters

Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич прокомментировал ситуацию вокруг экстренной посадки в Минске самолета, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, на данный момент угроза смертной казни для Протасевича в Беларуси - не более, чем фантазия.

Читайте такжеВ МВД Беларуси рассказали, где находится задержанный Роман Протасевич"Белорусская власть будет максимально ограничивать информационное пространство. Ядро протестов внутри страны никуда не делось. Протасевич интересен власти, потому что он заявлял о том, что хочет запускать медиа для широкой аудитории - для тех, кто поддерживает власть или сомневается. Потому власть будет пытаться создать для оппонентов информационный пузырь. Единственное, что грозит самому Протасевичу - длительный тюремный срок. Ну и, конечно, белорусским властям нужна информация, потому ее от Протасевича будут пытаться получить всевозможными путями", - считает Тышкевич.

В то же время он уверен, что в результате скандального задержания самолета санкции против Беларуси будут усилены.

"Четвертый пакет санкций, который собирались вводить - это одна из причин, почему официальный Минск не выбирал методов. Там понимали, что санкции последуют в любом случае", - говорит Тышкевич.

Читайте такжеГосдеп США обратился к Минску с требованием после задержания ПротасевичаПо его словам, власти Беларуси идут по пути эскалации с ЕС.

"Но осенью они начнут торговаться головами - в обмен на освобождение части политзаключенных, Беларусь будет требовать смягчения санкционной политики. В белорусской истории это уже привычная практика - они уже дважды выходили из-под санкций Евросоюза без выполнения каких-либо ключевых условий. В данном случае Лукашенко вряд ли станет действовать иначе, так как в противном случае его уступки будут выглядеть слабостью", - добавил Тышкевич.

Роман Протасевич новости Беларуси
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