Украина до сих пор не получила никакого оружия по ленд-лизу: в МИД объяснили ситуацию

На этом этапе войны США решили оказывать военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета.

Украина до сих пор не получила никакого оружия по ленд-лизу / Википедия, pixabay

США пока не передавали Украине ничего по программе ленд-лиза. Это было сделано для того, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем. Сейчас Вашингтон передает военную помощь Украине по другим программам. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Hromadske.

Спикер МИД Украины пояснил, что механизм ленд-лиза заключается в том, что Соединенные Штаты Америки могут передавать Украине имеющиеся у них оборонные изделия в аренду или на условиях лизинга.

"Преимущество этого инструмента – скорость принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосований по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в пределах ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", - говорит Николенко.

По его словам, на этом этапе войны США решили оказывать военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета. Поскольку недостаточность помощи Украине или ее неэффективность "будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира".

Николенко отметил, что программы, по которым США оказывают помощь, в отличие от ленд-лиза, не предусматривают возмещение со стороны Украины стоимости предоставленного вооружения, военной техники и боеприпасов.

Военная помощь от США

Ранее политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян пояснил, почему США до сих пор не предоставляют оружие по ленд-лизу. По его словам, ленд-лиз от США для Украины уже действует. Но это не классическая его форма, поэтому не стоит ожидать, что к нам двинутся сразу караваны всяческого оружия. Если бы это была классическая форма, как во время Второй мировой войны, то Украина погрязла бы в долгах. Но США не хотят допустить этого.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, в США свой взгляд на ход войны России против Украины. Они надеются, что страна-агрессор РФ полностью исчерпает свой военный потенциал.

"На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны", - говорит Жданов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нынешняя ситуация в Украине определяет геополитику во всем мире. США уже начали терять рычаги управления из-за того, что Украина "слишком быстро" выигрывает на поле боя против России.

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