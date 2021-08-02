Украина в "логове" Лукашенко: Россия разразилась условием диалога по Донбассу

В России заявили о запланированном заседании ТКГ по Донбассу в Минске на 26 августа.
Москва выступает за возвращение реального формата переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Российская сторона считает, что для этого есть все условия, а подобный диалог поспособствует результативности дискуссии. Якобы ОБСЕ поддерживает такую инициативу, а возражений со стороны Киева, дескать, заявлено не было. Большинство реальных договоренностей были достигнуты во время переговоров в столице Беларуси. Об этом заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов.
Как сообщает ТАСС, политик рассказал о том, что очное заседание переговорной группы запланировано на 26 августа. Возможности для реализации мероприятия существуют, а Россия выступила с инициативой возвращения переговоров в реальный формат еще на предыдущем заседании ТКГ.
"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", - сказал Грызлов.
При этом он утверждает, что ОБСЕ и представители боевиков "ЛДНР" поддерживают такое предложение, а Киев, якобы, возражений не представил.
"Возражений со стороны Киева озвучено не было. Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве", - добавил политик.
Также он утверждает, что именно в живом формате на переговорах в Минске сторонам удавалось достичь результатов по ряду ключевых вопросов, среди которых обмен пленными, разведение сил и прекращение огня.Читайте такжеМир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условие
"На минской площадке в свое время была обеспечена работа не только контактной группы, но и лидеров нормандского формата", - подчеркнул Борис Грызлов.
Переговоры по Донбассу в Минске
Украина выступает против продолжения диалога по Донбассу в Минске. Официальный Киев не признает Александра Лукашенко президентом республики Беларусь.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что Беларусь больше не может предоставлять нейтральную переговорную площадку, а Минск использует враждебную риторику в отношении Украины. Переговоры по Донбассу в белорусской столице в таких условиях невозможны.
Советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович ранее сказал, что Украина не поддерживает идею России по возвращению к реальным переговорам в Минске. Причиной тому является эпидемия COVID-19 и непризнание Лукашенко президентом Беларуси.