Украина в "логове" Лукашенко: Россия разразилась условием диалога по Донбассу

Возвращение переговоров по Донбассу в Минск поможет улучить ситуацию в регионе - Грызлов / УНИАН

Москва выступает за возвращение реального формата переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Российская сторона считает, что для этого есть все условия, а подобный диалог поспособствует результативности дискуссии. Якобы ОБСЕ поддерживает такую инициативу, а возражений со стороны Киева, дескать, заявлено не было. Большинство реальных договоренностей были достигнуты во время переговоров в столице Беларуси. Об этом заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов.

Как сообщает ТАСС, политик рассказал о том, что очное заседание переговорной группы запланировано на 26 августа. Возможности для реализации мероприятия существуют, а Россия выступила с инициативой возвращения переговоров в реальный формат еще на предыдущем заседании ТКГ.

"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", - сказал Грызлов.

При этом он утверждает, что ОБСЕ и представители боевиков "ЛДНР" поддерживают такое предложение, а Киев, якобы, возражений не представил.

"Возражений со стороны Киева озвучено не было. Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве", - добавил политик.

Реклама

Также он утверждает, что именно в живом формате на переговорах в Минске сторонам удавалось достичь результатов по ряду ключевых вопросов, среди которых обмен пленными, разведение сил и прекращение огня.Читайте такжеМир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условие

"На минской площадке в свое время была обеспечена работа не только контактной группы, но и лидеров нормандского формата", - подчеркнул Борис Грызлов.

Переговоры по Донбассу в Минске

Украина выступает против продолжения диалога по Донбассу в Минске. Официальный Киев не признает Александра Лукашенко президентом республики Беларусь.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что Беларусь больше не может предоставлять нейтральную переговорную площадку, а Минск использует враждебную риторику в отношении Украины. Переговоры по Донбассу в белорусской столице в таких условиях невозможны.

Советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович ранее сказал, что Украина не поддерживает идею России по возвращению к реальным переговорам в Минске. Причиной тому является эпидемия COVID-19 и непризнание Лукашенко президентом Беларуси.