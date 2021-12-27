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Украина в НАТО и вопрос Крыма с Донбассом: Польша поставила жесткое условие РФ по диалогу с Западом

27 декабря 2021, 22:42
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В Варшаве призвали Североатлантический альянс к укреплению восточного фланга в качестве сигнала для Москвы.

НАТО
Россия не будет решать, какой стране вступать в НАТО - МИД Польши / УНИАН

РФ не будет принимать решения относительно того, какая страна должна вступить в НАТО. Десятая статья договора об Альянсе четко фиксирует, что подобные вопросы решают страны коллективного блока безопасности Запада и сама страна-претендент. Речь идет, в том числе, и о ситуации по поводу Украины. Если Москва хочет вести диалог с Западом, то можно поговорить также о Крыме и Донбассе. Нужно подать жесткие сигналы российскому государству, включая усиление восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марцин Пшидач.

В эфире телеканала TVP1 он сказал о том, что существуют четкие правила принятия новых участников НАТО. Россия не будет принимать решение по поводу того, какая страна присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Думаю, что это не будет предметом какой-либо углубленной дискуссии: это не Россия будет решать, кого НАТО будет принимать в свои ряды. В 10-й статье Договора о НАТО речь идет о возможности расширения Альянса, и это будут решать страны НАТО и страна, которая была бы кандидатом, то есть, например, Украина, и никакая другая страна", - отметил Пшидач.

По его словам, если бы Москва имела право голоса, то Польша могла бы и не оказаться в коллективном блоке безопасности Запада.

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"Если Россия могла бы решать это, то Польша наверняка не присоединилась бы к НАТО в 1999 году", - напомнил дипломат.

Также он уточнил, что стремление РФ к диалогу с НАТО является положительным сигналом, поскольку в последние два года россияне не стремились к диалогу с блоком. Можно обсудить вопросы Крыма, Донбасса, минских договоренностей и другие ситуации, которые связаны с действиями Москвы, направленными на дестабилизацию.Читайте такжеНАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об ударе

"Если Россия хочет дискутировать о Восточной Европе, то есть пространство для дискуссии. Можно говорить о Донбассе, о Минских договоренностях, о Крыме, дестабилизационных действиях России на Южном Кавказе, в частности, в контексте Грузии. Есть целый ряд тем, которые можно в дипломатических рамках поднимать с Россией и сохранять мир", - отметил Пшидач.

Замглавы польского МИД добавил, что Запад может подать России четкие сигналы, среди которых укрепление восточного фланга Североатлантического альянса.

"Если есть возможность защитить мир без политики умиротворения (агрессора) без отступления, то эту возможность нужно использовать. Вместо этого нужно помнить, что с другой стороны актор агрессивен и будет хотеть вести агрессивную политику", - подчеркнул Марцин Пшидач.

Проекты договоров России и США по безопасности

В МИД РФ 17 декабря опубликовали две инициативы относительно урегулирования кризиса между Россией и Западом. Это проекты соглашения США и РФ по гарантиям безопасности и договора о мерах обеспечения безопасности Штатов, РФ и Североатлантического альянса.

Среди требования России выделяются два пункта: гарантии по нерасширению НАТО на восток и невступление Украины в коллективный блок безопасности Запада.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что США не будут вести переговоры с Россией по вопросам безопасности без участия Евросоюза и стран-партнеров. Причем Вашингтон не готов к компромиссам по вопросам, связанным с ограничением права государств на ведение собственной суверенной политики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что переговоры Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности в Европе запланированы на январь.

По данным СМИ, 12 января может состояться саммит НАТО – Россия, на котором, по всей вероятности, будут обсуждать инициативы Москвы по безопасности.

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