Украинцы массово бегут на заработки в Польшу: сколько они там получают

Украинцы массово бегут на заработки в Польшу / УНИАН

Польшу заполонили заробитчане. Только в октябре этого года в стране легально трудоустроиться смогло рекордное количество иностранцев, при этом большая часть из них – украинцы (636 тысяч), и это не только работники, а и владельцы фирм.

Как сообщает компания по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Фонда социального страхования Польши, подсчеты проводились по количеству уплаченных страховых взносов.

Выяснилось, что за год количество украинских трудовых мигрантов увеличилось на 19,2%. Но даже несмотря на то, что число легально работающих украинцев в Польше рекордное, все равно не хватает рабочих рук. Осенью Польша испытывала острый дефицит работников, что связано с активным восстановлением экономики.

"В этом году мы видим, что спрос на работников увеличился на 90%. Рабочие руки нужны предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, производству пластмассовых изделий и особенно в логистической отрасли, которая сейчас переживает бум", - говорится в сообщении.

Согласно данным исследования аналитического центра Gremi Personal, 80,6% украинцев едут работать в Польшу из-за более высоких зарплат, чем в Украине.

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"Будут ли украинцы и дальше выбирать Польшу как страну трудовой миграции будет зависеть от того, упростят ли процесс трудоустройства и предложат ли более высокие зарплаты западные соседи Польши", — утверждает генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Отмечатеся, что сейчас на польских фабриках и заводах можно заработать 25-40 тыс. гривен и выше. С Нового года в Польше вырастет минимальная почасовая ставка оплаты труда. Это значит, что в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн больше.

Напомним, ранее Сейм Польши принял изменения в закон об иностранцах. Таким образом процедура легализации трудовых мигрантов существенно упрощается. На основании разрешения на сезонную работу в Польше и заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранца трудовые мигранты и украинцы, в частности, смогут беспрепятственно находиться в стране 24 месяца.

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