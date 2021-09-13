Украинские туристы попали в страшную аварию в Турции: в МИД рассказали подробности

В Турции возле городка Ментеше в провинции Мугла произошло ДТП с участием туристического автобуса. Как известно, в нем находились украинские туристы.

Представитель министерства иностранных дел Олег Николаенко рассказал, что по предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины.

Он уточнил, что 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Медики оказывают им необходимую медицинскую помощь.

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"Угроз их жизни, к счастью, нет", - добавил Николаенко, передает 24 канал.

Как ранее писали турецкие СМИ, вероятно, водитель, который является гражданином Турции, не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он погиб на месте аварии.

Николенко подчеркнул, что консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП.

"Дипломаты уже установили связь с туристическим оператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение. Кроме этого, консул намерен посетить пострадавших украинцев в больницы", - сказали в МИД.

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Турецкое издание DHA сообщает, что авария случилась утром 13 сентября, примерно в 7:30. Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся там с другим автобусом.

На место происшествия оперативно прибыли турецкие экстренные службы. Местная полиция уже начала расследование инцидента.

Как ранее сообщал Главред, в Австрии во вторник, 31 августа нынешнего года, произошла смертельная автоавария с участием семьи украинцев – супружеской пары и двух маленьких детей.