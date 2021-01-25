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Умер легендарный продюсер Хорошего, плохого, злого с Клинтом Иствудом

25 января 2021, 13:48
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Продюсера не стало на 96-м году жизни.

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Кадр из х/ф Хороший, плохой, злой / скриншот из фильма

В возрасте 95 лет умер легендарный итальянский продюсер Альберто Гримальди, который работал с Серджио Леони в создании культового спагетти-вестерна с Клинтом Иствудом Хороший, плохой, злой (1966 год).

Об этом сообщает специализированное киноиздание Variety со ссылкой на Маурицио Гримальди, сына продюсера. Он уточнил, что смерть его отца наступила в силу естественных причин.

Альберто Гримальди родился в 28 марта 1925 года в Неаполе. Прежде чем в 1961-м основать свою продюсерскую компанию, получил юридическое образование. Продюсерский дебют ‒ вестерн Тень Зорро (1962 год).

Альберто Гримальди / Variety

Далее Гримальди работал над фильмами Золото инков, На несколько долларов больше, Три шага в бреду, Тихое место за городом, Сатирикон и Казанова Федерико Феллини, Декамерон и Сало, или 120 дней Содома Пьера-Паоло Пазолини, Последнее танго в Париже Бердардо Бертолуччи, Банды Нью-Йорка Мартина Скорсезе и еще множество известных кинолент.

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Напомним, ранее сообщалось:

Клинт Иствуд Альберто Гримальди
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