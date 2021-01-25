Умер легендарный продюсер Хорошего, плохого, злого с Клинтом Иствудом

Продюсера не стало на 96-м году жизни.
В возрасте 95 лет умер легендарный итальянский продюсер Альберто Гримальди, который работал с Серджио Леони в создании культового спагетти-вестерна с Клинтом Иствудом Хороший, плохой, злой (1966 год).
Об этом сообщает специализированное киноиздание Variety со ссылкой на Маурицио Гримальди, сына продюсера. Он уточнил, что смерть его отца наступила в силу естественных причин.
Альберто Гримальди родился в 28 марта 1925 года в Неаполе. Прежде чем в 1961-м основать свою продюсерскую компанию, получил юридическое образование. Продюсерский дебют ‒ вестерн Тень Зорро (1962 год).
Далее Гримальди работал над фильмами Золото инков, На несколько долларов больше, Три шага в бреду, Тихое место за городом, Сатирикон и Казанова Федерико Феллини, Декамерон и Сало, или 120 дней Содома Пьера-Паоло Пазолини, Последнее танго в Париже Бердардо Бертолуччи, Банды Нью-Йорка Мартина Скорсезе и еще множество известных кинолент.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Великобритании скончался известный английский актер и бодибилдер Дэвид Проуз (David Prowse), который прославился ролью Дарта Вейдера в легендарной киносаге Звездные войны.
- Актер умер на 86-м году жизни.