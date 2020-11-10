Умер Берт Беласко - появились подробности о причине смерти актера

Берт Беласко / кадр из тс Останемся вместе

Голливудский актер Берт Беласко предположительно умер от аневризмы, и перестал выходить на связь со всеми близкими.

О вероятной причине смерти Берта Беласко сообщил его отец таблоиду TMZ.

Звезда американских сериалов и ситкомов Берт Беласко был обнаружен 9 ноября сотрудниками гостиницы, в которой он остановился, .

Первой актера хватилась его девушка, и обратилась к персоналу - Беласко нашлии мертвым в крови.

Несмотря на то, что причину смерти Берта Беласко расследует полиция, родственники актера высказали предположение, что он мог умереть от аневризмы.

Датой смерти назвали 8 ноября 2020. Умер Берт Беласко в Ричмонде, Вирджиния.

Берт активно строил актерскую карьеру, и успел даже сыграть в сериале Доктор Хаус эпизодическую роль.

Однако, он, пожалуй, наиболее известен тем, что сыграл Чарльза Уитмора в сериале LST в 52 эпизодах между 2011 и 2014 годами.

Берт Беласко фильмография