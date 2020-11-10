Умер Берт Беласко - появились подробности о причине смерти актера

Американского актера Берта Беласко нашли мертвым в гостинице. Полиция начала расследование причин его смерти.
Голливудский актер Берт Беласко предположительно умер от аневризмы, и перестал выходить на связь со всеми близкими.
О вероятной причине смерти Берта Беласко сообщил его отец таблоиду TMZ.
Звезда американских сериалов и ситкомов Берт Беласко был обнаружен 9 ноября сотрудниками гостиницы, в которой он остановился, .
Первой актера хватилась его девушка, и обратилась к персоналу - Беласко нашлии мертвым в крови.
Несмотря на то, что причину смерти Берта Беласко расследует полиция, родственники актера высказали предположение, что он мог умереть от аневризмы.
Датой смерти назвали 8 ноября 2020. Умер Берт Беласко в Ричмонде, Вирджиния.
Берт активно строил актерскую карьеру, и успел даже сыграть в сериале Доктор Хаус эпизодическую роль.
Однако, он, пожалуй, наиболее известен тем, что сыграл Чарльза Уитмора в сериале LST в 52 эпизодах между 2011 и 2014 годами.
Берт Беласко фильмография
- "Морская полиция: Новый Орлеан"
- "Подача"
- "Правосудие"
- "Умираю со смеху"
- "Останемся вместе"
- The Soul Man
- "Американская принцесса"
- "Супермаркет"
- "Ки и пил"
- "Доктор Хаус"
- "Смола"