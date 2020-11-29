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Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в Звездных войнах

29 ноября 2020, 09:26

Умер английский актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в "Звездных войнах".

Дэвид Проуз
Дэвид Проуз умер / Reuters

Умер английский актер Дэвид Проуз (David Prowse), сыгравший роль Дарта Вейдера в "Звездных войнах".

О смерти актера сообщило издание The Mirror со ссылкой на агента Проуза.

На момент смерти актеру было 85 лет.

Дэвид Проуз - также бывший бодибилдер и тяжелоатлет, но наиболее он известен как исполнитель роли Дарта Вейдера в классической трилогии. В Великобритании он также знаменит тем, что исполнял роль супергероя по имени Человек Кодекса Зелёного Креста.

Проуз родом из Бристоля. В юности посещал Бристольскую грамматическую школу.

Дарт Вайдер

Самая известная роль Проуза — физическое воплощение (без голоса) Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звёздных войн". Во время съёмок Проуз произносил диалоги своего персонажа, однако впоследствии его голос заменили голосом Джеймса Эрла Джонса.

Джордж Лукас считал, что Дарт Вейдер должен обладать "тёмным", глубоким, гремящим голосом, в то время как у Проуза был неприятный, но отнюдь не устрашающий западный акцент, за который на съёмочной площадке его прозвали "Дарт Фермер".

Несмотря на это, Проузу пообещали, что его настоящее лицо и голос будут показаны в конце "Возвращения джедая", когда Вейдер станет призраком. Однако и этого не случилось: вместо Проуза в финальной сцене задействовали актёра Себастьяна Шоу.

После неудачной сцены дуэли на световых мечах с участием Проуза в первом фильме трилогии также было решено найти дублёра для сцен поединков. Им стал фехтовальщик Боб Андерсон, пишет Википедия.

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