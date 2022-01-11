Умер президент Европейского парламента

Умер Давид Сассоли / Википедия

В Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь политика Роберто Куильо.

"Давид Сассоли умер в 01:15 (02:15 по Киеву - ред.) 11 января в Авиано, Италия, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Сассоли был госпитализирован из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".

Читайте такжеУмер актер - звезда фильмов Кин-дза-дза! и Покровские воротаЭто стало второй госпитализацией спикера за последнее время. В сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Сассоли занимал должность президента Европейского парламента с июля 2019 года.

Ранее Главред сообщал, что скончался украинский политик, бывший народный депутат, почетный председатель Киевской регионпотребсоюза и Киевского облпотребсоюза Владимир Пак.

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