Уничтожение БДК Саратов стало ударом для России: корабли ЧФ боятся приближаться к Украине – Британия

Российский БДК Саратов был уничтожен ВМС Украины / ВМС ВСУ

После уничтожения Украиной боевого десантного корабля Саратов в Бердянске у Москвы появились сомнения относительно эффективности своей морской агрессивной операции. Во временно оккупированные украинские порта корабли больше не пришвартовывают, поскольку опасаются повторения сценария. Однако корабли Черноморского флота РФ с акватории Черного моря наносят удары по материковой Украине. Осуществляется дистанционная блокада побережья, что препятствует международной торговле Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно данным британской разведки, корабли ЧФ РФ не подходят к украинским берегам для того, чтобы не попасть под огонь. Они опасаются повторения сценария с десантным кораблем Саратов, который украинские силы уничтожили в Бердянске. В такой ситуации уверенность военно-морских сил в успехе своей операции могла серьезно пошатнуться.

"Уничтожение десантного корабля "Саратов" в Бердянске, вероятно, пошатнуло уверенность ВМС России в проведении операций в непосредственной близости от побережья Украины в будущем", - указывают в ведомстве.

При этом подчеркивается, что Россия наносит удары со своих кораблей в Черном море по материковой Украине и блокирует ведение государством международной морской торговли.

Напомним, Военно-морские силы Украины 24 марта в Азовской операционной зоне уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ Саратов. Сначала сообщалось о ликвидации судна Орск, однако позже в Генштабе уточнили, что ликвидировали корабль Саратов.