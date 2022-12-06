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"Уничтожение военного потенциала": Шойгу выдал бред насчет ракетных ударов по Украине

6 декабря 2022, 16:01
Руководитель Минобороны страны-агрессора, Сергей Шойгу, выдал довольно бредовое объяснение цели ракетного террора РФ.
Шойгу, ракета
Шойгу выдал бред насчет ракетных ударов по Украине / коллаж фото УНИАН и Минобороны РФ

Руководитель Министерства обороны, страны-агрессора, России, Сергей Шойгу заявил − Кремль наносит массовые ракетные удары по Украине якобы для "уничтожения" военного потенциала нашей страны. Об этом пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

"Российские Вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для уничтожения военного потенциала Украины", — сказал Шойгу.

Напомним, ранее, в понедельник, 5 декабря, русские оккупанты организовали уже восьмую по счету (с начала момента своего полномасштабного военного вторжения в Украину) массированную ракетную атаку по Украине.

В общей сложности Россия выпустила по Украине более 70 ракет, более 60 из которых сбила украинская ПВО. Как сообщали украинские чиновники, в конечном итоге агрессоры организовали попадание в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Как позднее говорил секретарь СНБО Алексей Данилов, от ракетной атаки россиян больше всего пострадала Одесса.

Позднее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал − РФ может нанести повторный ракетный удар по территории Украины во вторник, 6 декабря.

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