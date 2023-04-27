УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

Алексей Тесля
27 апреля 2023, 10:44 обновлено 27 апреля, 10:56
187
БПЛА, упавший под Москвой, нес на себе 30 взрывных блоков С4 общим весом 17 килограммов.
Путин, беспилотник
Владимира Путина могли пытаться убить БПЛА с взрывчаткой / Скриншот Bild, Mash

Недавно найденный в Московской области упавший беспилотник может быть связан с попыткой покушения на президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"17 килограммов взрывчатки должны были убить Путина", — пишет немецкое издание Bild.

В материале уточняется, что беспилотник UJ-22 мог вылететь из Украины в воскресенье днем, а возле Москвы он упал в понедельник.

видео дня

"Это самый современный украинский беспилотник средней дальности с дальностью полета до 800 километров. Его предназначение: недавно построенный индустриальный парк под Москвой – в 500 километрах от Украины", — пишут немецкие журналисты.

Отмечается, что место крушения находится примерно в 20 километрах к востоку от индустриального парка Руднево, где намерены производить беспилотники.

Авторы статьи сообщили, что беспилотник нес на себе 30 взрывных блоков С4 общим весом 17 килограммов.

"Заряды взрывчатого вещества M112 используются, в частности, армией США и канадскими вооруженными силами", — говорится в материале.

При этом приводится мнение украинского политолога Юрия Романенко, который, связывает ситуацию с падением дрона в Подмосковье с попыткой устранения диктатора РФ.

Он напомнил о том, что Путин собирался в понедельник посетить "Руднево" (как раз в этот день нашли упавший беспилотник под Ногинском).

screeshot
Карта пролета беспилотника над РФ / info.bild.de

"На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке Путина в индустриальный парк в Руднево. Соответственно взлетел наш дрон-камикадзе, который пролетел через все средства ПВО РФ и разбился недалеко от промзоны", — цитирует Bild Романенко.

Напомним, в Подмосковье обнаружили беспилотник с 17 кг взрывчатки. 23 апреля его обнаружила местная жительница - дрон якобы лежал в 300 метрах от ее дома в лесном массиве недалеко от Ногинска.

Как сообщает российский Telegram-канал База, "трехметровый беспилотник, упавший недалеко от Ногинска, предположительно был снаряжен зарядами C-4".

"Взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Как заявил координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов, недавнее обнаружение украинского БПЛА на севере Москвы свидетельствует о том, что досягаемой стала не только столица России, но и объекты, расположенные еще дальше.

"Потенциально мы можем лететь дальше, при определенных модификациях. Это, конечно, играет нам на руку, потому что заставляет россиян больше внимания уделять защите внутренних территорий и непосредственно Москвы, а также перебрасывать части ПВО ближе к Москве", — сказал он.

Как сообщал Главред, в конце марта росСМИ писали, что на территории Москвы нашли обломки сине-желтого беспилотника с надписью "Слава Украине". Он якобы упал возле железнодорожных путей на территории так называемой Новой Москвы.

Больше новостей:

БПЛА Подмосковье беспилотник дроны Владимир Путин Юрий Романенко
Реклама

Главное за день

Китай до сих пор не готов называть вещи своими именами

Китай до сих пор не готов называть вещи своими именами

11:00 Мнения
Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

10:44 Мир
"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

09:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:15

Женщина купила три дома в Италии всего за 3 евро: муж подумал, что она "спятила"

11:05

В Новой Каховке самоликвидировался известный российский пропагандист

11:00

Китай до сих пор не готов называть вещи своими именамимнение

10:44

Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

10:43

"Была неприятная болезнь и продолжается": друг Винника оценил слухи об онкологии у певцаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:21

В Польше обнаружили обломки ракеты класса воздух-земля, на них есть надписи на русском — СМИ

10:03

Когда начинать покупать доллар и евро: эксперты дали неутешительный прогнозВидео

09:52

Головоломка для людей с нестандартным мышлением: только единицы могут разгадать пиратский ключ

09:51

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

Реклама
09:49

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

09:43

Резников назвал главное условие возобновления полноценных переговоров с РФ

09:38

До отметок 46 или 50 гривен: эксперт рассказал, ждать ли диких скачков курса доллараВидео

09:32

Гороскоп на сегодня 27 апреля 2023: Овнам – романтика, Скорпионам – много работы

09:16

Муж Симоньян набросился на Зеленского, выслужившись перед Путиным

09:12

Украинское наступление с надеждой ждут в Россиимнение

09:06

"Наступление закончилось большим пшиком": в ГУР рассказали о планах врага

09:00

Курс доллара 2023: каким он будет до конца годаЭксклюзив

08:33

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - АндрусивВидео

08:32

"Наши сердца стали каменными": в боях с оккупантами погиб доброволец ВСУ из ГрузииВидео

08:28

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

Реклама
08:02

В результате громкой "бавовны" в Мелитополе ликвидирован коллаборант-полицейский

07:40

Турецкие власти опровергли слухи об инфаркте у ЭрдоганаВидео

06:47

Ночью РФ ударила ракетами Калибр по многоэтажке в Николаеве: что известноФото

06:20

Когда начнется контрнаступлениемнение

04:10

Можно ли дарить гвоздики живым людям: что принесет "траурный" цветок

03:45

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

03:20

Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастьеВидео

03:10

"До последнего защищал Украину": в боях на Луганщине погиб отец двоих детей

02:33

"Враг номер один. Его ненавидят": Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина

02:03

"Движения раненого кузнечика": Волочкова оконфузилась на подиумеВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, рискнет ли Кремль из-за Крыма применить против ВСУ ядерное оружиеВидео

00:51

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

"Мы на финальном этапе": генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ

26 апреля, среда
23:44

Сердце остановилось на 28 минут: 57-летний мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

23:38

Меган Маркл и принца Гарри застукали за нежностямиВидео

23:35

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютойВидео

23:15

"Перманентный период вставания с колен": Нагиев подколол пропагандистов и вскользь упомянул войну

23:09

Как пожарить яйца без масла: 2 супер здоровых способа

22:43

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

22:19

Кремль хочет "заморозить" войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасенВидео

Реклама
21:50

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал СШАВидео

21:49

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптикВидео

21:36

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

21:05

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05

Современные западные истребители включены в список нужд Украины - ПентагонВидео

20:46

"Готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУВидео

20:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

20:37

Фейковая амуниция: киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен

20:26

Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

20:14

Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять