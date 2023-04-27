Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

БПЛА, упавший под Москвой, нес на себе 30 взрывных блоков С4 общим весом 17 килограммов.

https://glavred.info/world/upavshiy-dron-pod-moskvoy-17-kg-vzryvchatki-dolzhny-byli-ubit-putina-bild-10466203.html Ссылка скопирована

Владимира Путина могли пытаться убить БПЛА с взрывчаткой / Скриншот Bild, Mash

Недавно найденный в Московской области упавший беспилотник может быть связан с попыткой покушения на президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"17 килограммов взрывчатки должны были убить Путина", — пишет немецкое издание Bild.

В материале уточняется, что беспилотник UJ-22 мог вылететь из Украины в воскресенье днем, а возле Москвы он упал в понедельник.

видео дня

"Это самый современный украинский беспилотник средней дальности с дальностью полета до 800 километров. Его предназначение: недавно построенный индустриальный парк под Москвой – в 500 километрах от Украины", — пишут немецкие журналисты.

Отмечается, что место крушения находится примерно в 20 километрах к востоку от индустриального парка Руднево, где намерены производить беспилотники.

Авторы статьи сообщили, что беспилотник нес на себе 30 взрывных блоков С4 общим весом 17 килограммов.

"Заряды взрывчатого вещества M112 используются, в частности, армией США и канадскими вооруженными силами", — говорится в материале.

При этом приводится мнение украинского политолога Юрия Романенко, который, связывает ситуацию с падением дрона в Подмосковье с попыткой устранения диктатора РФ.

Он напомнил о том, что Путин собирался в понедельник посетить "Руднево" (как раз в этот день нашли упавший беспилотник под Ногинском).

Карта пролета беспилотника над РФ / info.bild.de

"На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке Путина в индустриальный парк в Руднево. Соответственно взлетел наш дрон-камикадзе, который пролетел через все средства ПВО РФ и разбился недалеко от промзоны", — цитирует Bild Романенко.

Напомним, в Подмосковье обнаружили беспилотник с 17 кг взрывчатки. 23 апреля его обнаружила местная жительница - дрон якобы лежал в 300 метрах от ее дома в лесном массиве недалеко от Ногинска.

Как сообщает российский Telegram-канал База, "трехметровый беспилотник, упавший недалеко от Ногинска, предположительно был снаряжен зарядами C-4".

"Взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Как заявил координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов, недавнее обнаружение украинского БПЛА на севере Москвы свидетельствует о том, что досягаемой стала не только столица России, но и объекты, расположенные еще дальше.

"Потенциально мы можем лететь дальше, при определенных модификациях. Это, конечно, играет нам на руку, потому что заставляет россиян больше внимания уделять защите внутренних территорий и непосредственно Москвы, а также перебрасывать части ПВО ближе к Москве", — сказал он.

Как сообщал Главред, в конце марта росСМИ писали, что на территории Москвы нашли обломки сине-желтого беспилотника с надписью "Слава Украине". Он якобы упал возле железнодорожных путей на территории так называемой Новой Москвы.

Больше новостей: