"Успокаиваться нельзя": Лукашенко пожаловался на угрозы силовикам в Беларуси

Лукашенко призвал рабочих заводов не прятать "глаза в асфальт" / tut.by

В адрес работников силовых структур, государственных служащих и сотрудников средств массовой информации Беларуси идут угрозы. Также угрожают рабочим заводов и фабрик. В данной ситуации нужно разобраться.

Об этом заявил избранный по версии Центризбиркома Беларуси президент Александр Лукашенко, передает государственное информагентство БЕЛТА.

По словам политика, власти "нельзя успокаиваться", ведь в последнее время появились угрозы в адрес семей милиции, спецслужб, военных, госслужащих и сотрудников СМИ.

Более того, уверяет Лукашенко, угрожают и министрам.

"Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - сказал белорусский президент.

Также Лукашенко заверил, что угрозам подвергаются и рабочие на заводах, которые якобы вынуждены проходить на свои рабочие места "через коридор агрессивной толпы". Он обещает решить этот вопрос.Читайте также"Застрелись, офицер – разберемся жестоко!" Лукашенко чуть не сцепился с рабочими МЗКТ

"Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - подчеркнул глава РБ.

Ранее Лукашенко гневно отреагировал на создание оппозицией Беларуси комитета по вопросам мирной передачи власти. Он назвал это попыткой "захвата власти" и пригрозил последствиями.

Напомним, после объявления ЦИК Александра Лукашенко президентом страны в Беларуси идут массовые протесты и забастовки. В начале событий силовые структуры устроили тотальные репрессии против белорусов – избиениям подвергались активисты, журналисты и случайные прохожие.

Людей задерживали на улицах страны, в следственных изоляторах против них применяли пытки.Читайте также"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями

В МВД Беларуси, несмотря на наличие множества фактов и свидетельств, насилие над своими гражданами опровергали.