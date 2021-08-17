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В Афганистане объявили нового главу страны: НАТО предупредил об ударах по террористам

17 августа 2021, 18:14
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Амрулла Салех обратился ко всем мировым лидерам за поддержкой.

Амрулла Салех
Амрулла Салех / Facebook/AmrullahSaleh.Afg

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства. По его словам, он стал руководителем Афганистана после бегства президента Ашрафа Гани.

"Согласно Конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента", - говорится в заявлении Салеха в Twitter.

Он обратился ко всем мировым лидерам, чтобы они оказали ему свою поддержку. В то же время Салех обратился к народу Афганистана, призвав сопротивляться Талибану.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг не исключает нанесение дистанционных ударов по террористам в Афганистане.

"Соглашение между США и Талибаном, которое было заключено в феврале 2020, предполагает, что американские войска выходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО, но в то же время талибы гарантируют, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма", - заявил он на брифинге.

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По его словам, НАТО ожидает от Талибана соблюдения этих договоренностей.

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"Но союзники по НАТО сохраняют способность наносить удары по террористическим группам дистанционно, если мы увидим, что эти террористические группы пытаются утвердить себя и снова планируют атаки против стран-участниц НАТО", - добавил генсек.

Речь идет о таких группировках как Аль-Каида, если она вернется в страну.

Захват Афганистана Талибаном

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Талибан новости Афганистана
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