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В Афганистане стрельба на митинге: Талибан открыл огонь по мирным протестующим, есть жертвы

18 августа 2021, 13:46
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Митинг проходил в поддержку национального флага Афганистана.

протест в Нанганхаре
Талибы открыли огонь по мирным протестующим в провинции Нангархар / Скриншот YouTube-канал Wolas WakН

В провинции Нангархар, захваченного талибами Афганистана, в ходе мирного митинга в поддержку национального флага страны, боевики открыли огонь по протестующим. Есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщает Al Jazeera, участники исламистской группировки Талибан начали стрелять по мирным протестующим, которые вышли на акцию в Нангархаре. По предварительной информации, погибли 2 человека, 10 пострадали.

По данным РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона, в результате стрельбы погибли 2 человека, 12 ранены.

Акция в честь флага прошла и в провинции Хост. В мероприятии поучаствовали десятки афганцев.

Согласно данным телеканала TOLO news, после того, как талибы захватили Кабул, над зданиями государственных учреждений столицы они подняли белые флаги Исламского эмирата Афганистан, на которых начертана черным цветом шахада – свидетельство веры.

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Ситуация в Афганистане

Соединенные Штаты Америки после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение вывести свои войска с территории государства. Полностью американские военный контингент должен вернуться домой до 31 августа.

На фоне такого решения Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки объявили о том, что они установили контроль над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.Читайте такжеКитай и Россия делают ответный ход: в Евросоюзе призвали разобраться с ситуацией в Афганистане

Представитель талибов Мухаммед Наим объявил о том, что многолетнее военное противостояние в Афганистане завершено.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что решение Байдена вывести войска из Афганистана было правильным. В стране так и не удалось создать армию, которая могла бы противостоять вызовам.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал опасным маневром вывод войск США из Афганистана. По его мнению, это приведет к катастрофе для Штатов и американских союзников.

viber
Талибан новости Афганистана
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