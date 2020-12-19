В Африке пираты захватили в плен украинских моряков: реакция МИД

Пираты атаковали украинских моряков / Фото: УНИАН

В водах Гвинейского залива у побережья Нигерии пиратами захвачен грузовой корабль Stevia албанской компании, в составе экипажа которого были граждане Украины.

Как сообщает портал для моряков Seafarers Journal, злоумышленники с оружием проникли на борт судна.

Уточняется, что пираты захватили восемь членов экипажа, в том числе шесть из них – это украинские моряки, остальные двое – албанцы. По данному происшествию сторона судовладельца и агента никакой информации о чрезвычайной ситуации не дает даже родственникам пленных. Однако военно-морской флот Нигерии уже знает об инциденте.

На ситуацию отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

"В результате пиратского нападения на судно Stevia у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено восемь членов экипажа, в том числе шесть граждан Украины. Посольство Украины в Нигерии и Албании, поскольку судовладельцем является албанский компания, принимают соответствующие меры реагирования. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств", - говорится в сообщении.

Ситуацию несколько прояснила дочь одного из украинских заложников Кристина Пуленко. Она перечислила тех, кто попал в плен:

капитан,

старший помощник,

2-й помощник капитана,

старший механик,

электромеханик,

вайпер.

Имена моряков девушка назвать не смогла, но подробнее рассказала о своем отце. Старший помощник капитана Семен Резниченко имеет 40-летний опыт работы в данной сфере.

По словам девушки, на судне осталось семь членов экипажа.