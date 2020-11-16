​В Азербайджане назвали количество жертв войны в Карабахе

В результате обстрелов более 3,5 тысяч домов были уничтожены.
Власти Азербайджана назвали количество жертв среди мирных жителей, погибших во время последнего обострения войны в Нагорном Карабахе.
По данным Генпрокуратуры Азербайджана, жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителя, еще 414 были ранены.
Кроме того, были повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 "других гражданских объектов".
В сообщении отмечается, что всю вину за случившееся возлагают на Вооруженные силы Армении.
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Нагорный Карабах - о чем ранее сообщал Главред:
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября.
- В документе говорится о том, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- После подписания документа о перемирии в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые беспорядки.
Автор: Мария Тупик