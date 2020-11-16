​В Азербайджане назвали количество жертв войны в Карабахе

Азербайджан подсчитал количество жертв войны в Карабахе / Reuters

​Власти Азербайджана назвали количество жертв среди мирных жителей, погибших во время последнего обострения войны в Нагорном Карабахе.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителя, еще 414 были ранены.

Кроме того, были повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 "других гражданских объектов".

В сообщении отмечается, что всю вину за случившееся возлагают на Вооруженные силы Армении.

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