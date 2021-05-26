В Беларуси 17-летний сирота покончил с собой из-за обвинений в участии в массовых митингах

Перед тем как совершить суицид парня допрашивали, после чего он оставил предсмертное письмо.
В Минске 17-летний Дмитрий Стахановский покончил с собой из-за уголовного преследования за участие в протестах, которые произошли в Беларуси в прошлом году.
Как сообщает правозащитный центр Вясна, свою предсмертную записку подросток опубликовал в соцсети Вконтакте.
Указано, что Стахановский был фигурантом уголовного дела об участии в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК). А 25 мая Дмитрий Стахановский прыгнул с 16-этажного здания.
Правозащитники отметили, что подросток был сиротой и жил в общежитии, сотрудники которого и указали на Стахановского как на участника акций протеста. Именно после этого подросток и стал фигурантом уголовного дела. Указано, что 25 мая Дмитрий Стахановский был на допросе.
В его предсмертной записке говорилось о том, что "виной тому, стал следственный комитет".
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"Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился", - написал Стахановский.
Протесты в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.