Новые санкции против Беларуси могут затронуть основной экспортный товар республики

Санкции против Беларуси / Reuters

Европейский союз готов в ближайшее время ввести новые санкций против Беларуси.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, они могут затронуть поставки калийных удобрений, которые являются одной из основных статей белорусского экспорта.

Сообщается, что европейские лидеры обсуждают адресные экономические санкции против Беларуси. А калийная промышленность может попасть под удар, поскольку в ней наиболее активны государственные предприятия.

Сейчас юристы ЕС, по данным журналистов, работают над тем, чтобы рамки санкций были четко определены, чтобы предотвратить потенциальные судебные разбирательства и заручиться поддержкой всех государств-членов.

"Многое будет зависеть от того, какой тип санкций будет реализован", - сообщает Bloomberg.

Беларуськалий является одним из мировых лидеров по производству удобрений.

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Только в прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 млрд долларов. Пошлины на экспорт и налоги этого предприятия составляют до 10% бюджета Беларуси.

Кроме того, рассматривается полный запрет на контакты европейских компаний с белорусскими.

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