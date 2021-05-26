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Новые санкции против Беларуси могут затронуть основной экспортный товар республики

26 мая 2021, 19:58
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Евросоюз готовит санкции против Беларуси и могут затронуть экспорт калия.

Беларусь,протесты
Санкции против Беларуси / Reuters

Европейский союз готов в ближайшее время ввести новые санкций против Беларуси.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, они могут затронуть поставки калийных удобрений, которые являются одной из основных статей белорусского экспорта.

Сообщается, что европейские лидеры обсуждают адресные экономические санкции против Беларуси. А калийная промышленность может попасть под удар, поскольку в ней наиболее активны государственные предприятия.

Сейчас юристы ЕС, по данным журналистов, работают над тем, чтобы рамки санкций были четко определены, чтобы предотвратить потенциальные судебные разбирательства и заручиться поддержкой всех государств-членов.

"Многое будет зависеть от того, какой тип санкций будет реализован", - сообщает Bloomberg.

Беларуськалий является одним из мировых лидеров по производству удобрений.

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Только в прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 млрд долларов. Пошлины на экспорт и налоги этого предприятия составляют до 10% бюджета Беларуси.

Кроме того, рассматривается полный запрет на контакты европейских компаний с белорусскими.

Новости Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Минске 23 мая по инициативе белорусского государства была совершена посадка самолета компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Власти сообщали о "бомбе на борту", что стало причиной вынужденной посадки авиалайнера. Однако взрывных устройств на лайнере обнаружено не было.
  • Среди пассажиров рейса был белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Вместе с девушкой Софией Сапегой его задержали силовики.
  • Европейский Союз в связи с данным инцидентом призвал европейские компании прекратить авиаперелеты в небе над Беларусью. В свою очередь, белорусским авиакомпаниям закроют доступ к небу Европы. В ЕС требуют, чтобы Минск освободил Протасевича и Сапегу.

Санкции против Беларуси санкции Евросоюза
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