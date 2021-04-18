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В Беларуси рассказали о подкупе военных для госпереворота в Минске

18 апреля 2021, 21:19
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В КГБ белорусских военных обвинили во встречах с "террористами".

Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него
В КГБ заявили о попытке покушения на Александра Лукашенко / УНИАН

В Беларуси готовился государственный переворот, заявил начальник отдела следственного управления КГБ страны Константин Бычек.

"По полученным оперативным данным, один из задержанных — гражданин США Юрий Зенкович — был связан со спецслужбами этой страны. Он предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", - рассказал он в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ.

По словам Бычека, были задокументированы "встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп, деятельность которых, в том числе ранее, была пресечена Комитетом госбезопасности".

"Мы зарегистрировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - сообщил представитель КГБ Беларуси.

Представитель КГБ заявил, что в интересах следствия не может разглашать подробности дела, но пообещал, что в ближайшее время будут озвучены все подробности проведенных спецопераций, "будет рассказано о роли и месте каждого участника этого заговора".

Бычек уточнил, что фигурантам дела грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

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Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее:

  • Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы.
  • По его словам, в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот".
  • Он говорит, что участников подготовки покушения, которые прибыли из США, задержали в Москве.
  • Как рассказал в эфире госканала ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в результате операции удалось предотвратить попытки "вооруженного мятежа" в Беларуси. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.
  • В свою очередь в ФСБ заявили, что нашли "украинский след" в попытке покушения на Лукашенко.
госпереворот новости Беларуси
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