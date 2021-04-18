В Беларуси рассказали о подкупе военных для госпереворота в Минске

В КГБ заявили о попытке покушения на Александра Лукашенко / УНИАН

В Беларуси готовился государственный переворот, заявил начальник отдела следственного управления КГБ страны Константин Бычек.

"По полученным оперативным данным, один из задержанных — гражданин США Юрий Зенкович — был связан со спецслужбами этой страны. Он предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", - рассказал он в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ.

По словам Бычека, были задокументированы "встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп, деятельность которых, в том числе ранее, была пресечена Комитетом госбезопасности".

"Мы зарегистрировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - сообщил представитель КГБ Беларуси.

Представитель КГБ заявил, что в интересах следствия не может разглашать подробности дела, но пообещал, что в ближайшее время будут озвучены все подробности проведенных спецопераций, "будет рассказано о роли и месте каждого участника этого заговора".

Бычек уточнил, что фигурантам дела грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

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