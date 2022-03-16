В Беларуси сообщили о взрывах возле границы с Украиной

В Беларуси заявили о взрывах / Reuters

В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других локациях, возле самой границы с Украиной.

Сильные хлопки услышали в Барановичах, Пинске, Слуцке и других населенных пунктах, пишет Наша Нива.

О мощных взрывах в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах сообщили читатели Telegram-канала. Они отмечают, что звуки сильных хлопков раздались около 23:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

"Подтверждаю сильный взрыв в Барановичах. Аж окна зазвенели. Таких взрывов я в жизни не помню", - написал один из читателей.

Звуки сильных хлопков читатели также услышали в следующих городах: Пинск, Клецк, Ганцевичи. Большинство этих населенных пунктов находятся в Брестской области.

Нардеп Алексей Гончаренко в Twitter рассказал подробности взрывов.

Жители белорусских населенных пунктов вблизи границы с Украиной сообщают, что слышат звуки взрывов.

В частности, взрывы прогремели в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах. Большинство из них находятся в Брестской области.

Также есть сообщения о "подозрительной" активности авиации в этом регионе.

Отметим, по информации украинской разведки, Россия готовила обстрел Беларуси, чтобы обвинить в этом Украину и втянуть Минск в войну.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.