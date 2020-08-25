В Беларуси Верховный суд отказался возбуждать дело о непризнании выборов

Жалобу Тихановской не рассмотрели / Reuters

Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дела о непризнании результатов президентских выборов.

Об этом сообщает издание TUT.by.

В Верховном суде подчеркнули, что решение о признании выборов недействительными принимает Центральная избирательная комиссия.

"Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда", - говорится в сообщении.

В связи с этим Верховный суд принял решение отказать в открытии дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года.

Решение апелляции не подлежит.

Как известно, 9 августа в Беларуси после выборов президента начались масштабные акции протеста. Массовые протесты в Беларуси 2020 начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым Александр Лукашенко является безоговорочным лидером избирательной гонки.

Оппозиция Беларуси обвинила власти в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

ЕС не признал выборы в Беларуси, а США назвали их нечестными.

Читайте также"Не могут белорусы бить белорусов": Тихановская категорично высказалась о разгоне демонстрантовНапомним, ранее адвокат Максим Знак подал в Верховный суд жалобу Светланы Тихановской о признании президентских выборов 9 августа недействительными.

Об этом сообщает TUT.BY.

"Жалоба подана. Решение о начале производства будет в течение трех дней", - сообщил он.