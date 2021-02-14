В Bellingcat раскрыли новые данные о команде отравителей Навального

Алексей Навальный / Скриншот

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев рассказал о сотруднике ФСБ Романе Мезенцеве, который имеет связи с Кремлем и который мог быть причастным к отравлению Алексея Навального.

Как сообщил он в эфире Дождя, Мезенцев — старший офицер второго управления ФСБ. Он созванивался с сотрудниками ФСБ в период, когда, вероятно, готовилась операция.

"Мы видим его звонки именно в дни, когда, видимо, решалось отравление Навального в Томске. Мы расследуем его роль сейчас в отравлении Навального тоже", — заявил Грозев.

Он добавил, что Мезенцев является "самым высокопоставленным человеком в иерархии группы", которая связана с отравлениями Навального и Кара-Мурзы. "Нам очень важно понять, откуда приходят изначально заказы. Сейчас уже видим, что это вряд ли приходит через высшее руководство, их два — генерал Богданов и генерал Васильев, которые все-таки специалисты, они не "политические полицейские". Вот нашли человека, у которого есть прямые контакты с Кремлем и проверяем информацию, что именно через него проходят эти заказы", — рассказал расследователь Bellingcat.

По его словам, Кара-Мурзу, скорее всего, отравили не нервно-паралитическим веществом Новичок, которое применили против Навального.

Грозев также сообщил, что следующее расследование Bellingcat будет посвящено попытке отравления "еще одного общественно важного лица, которого все знают" или убийству другого известного лица. Расследователи пока не решили, какой доклад опубликовать первым.

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