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В Белом доме сравнили действия России с поведением лисы в курятнике

2 февраля 2022, 10:57
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявления Кремля о том, что расширение НАТО на Восток якобы угрожает безопасности РФ.

Джен Псаки
Джен Псаки назвала Россию "лисой, которая кричит о страхе перед цыплятами"/ Фото Reuters

В администрации президента США Джо Байдена прокомментировали заявления хозяина Кремля Владимира Путина об "угрозе" для РФ со стороны Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 1 февраля сравнила действия руководства России с поведением лисы в курятнике.

"Когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят, что они (руководство России, – ред.) в сущности и делают, то этот страх не преподносится как констатация факта", – сказала Псаки.

Спикер Белого дома подчеркнула, что в Вашингтоне хорошо понимают, кто в этом случае лиса: "Мы видели наращивание войск на границе с Украиной. Мы видели, как они перебросили войска в Беларусь, на другую границу".

При это Псаки добавила, что в Белом доме точно не знают, что на самом деле собирается делать дальше Путин. Но уже сейчас держат открытыми для России "двери дипломатии".

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Также Псаки добавила, что США выступают за деэскалацию и предотвращение вторжения российских войск в Украину, однако решение остается за Кремлем.

Как сообщал Главред, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

В документах говорится, что США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в Альянс.

Вместе с тем Вашингтон и НАТО предлагают РФ обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах (таких как, ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией и Совет НАТО-Россия), успех которых обуславливает начало деэскалации российской военной угрозы в Украине.

США утверждают, что прогресс по вопросам разоружения и мер доверия может быть достигнут "только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины".

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