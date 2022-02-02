В Белом доме сравнили действия России с поведением лисы в курятнике

Джен Псаки назвала Россию "лисой, которая кричит о страхе перед цыплятами"/ Фото Reuters

В администрации президента США Джо Байдена прокомментировали заявления хозяина Кремля Владимира Путина об "угрозе" для РФ со стороны Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 1 февраля сравнила действия руководства России с поведением лисы в курятнике.

"Когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят, что они (руководство России, – ред.) в сущности и делают, то этот страх не преподносится как констатация факта", – сказала Псаки.

Спикер Белого дома подчеркнула, что в Вашингтоне хорошо понимают, кто в этом случае лиса: "Мы видели наращивание войск на границе с Украиной. Мы видели, как они перебросили войска в Беларусь, на другую границу".

При это Псаки добавила, что в Белом доме точно не знают, что на самом деле собирается делать дальше Путин. Но уже сейчас держат открытыми для России "двери дипломатии".

Реклама

Также Псаки добавила, что США выступают за деэскалацию и предотвращение вторжения российских войск в Украину, однако решение остается за Кремлем.

Как сообщал Главред, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

В документах говорится, что США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в Альянс.

Вместе с тем Вашингтон и НАТО предлагают РФ обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах (таких как, ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией и Совет НАТО-Россия), успех которых обуславливает начало деэскалации российской военной угрозы в Украине.

США утверждают, что прогресс по вопросам разоружения и мер доверия может быть достигнут "только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины".

Читайте также: