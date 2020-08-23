Обнародованы фото охраны клиники Шарите, где лежит Навальный

В Берлине возле клиники Шарите немецкая полиция установила круглосуточную охрану, чтобы контролировать обеспечение безопасности российского оппозиционера Алексея Навального, которого после отравления накануне перевезли в Германию.

Как сообщает МБХ медиа, рядом с клиникой дежурят несколько полицейских автобусов и около 10 правоохранителей.

Возле больницы стражи порядка перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

В Берлин вместе с оппозиционером прилетела и его жена Юлия Навальная, утром она пришла в клинику. Вместе с ней пришел и руководитель предвыборного штаба блогера Леонид Волков. Полицейские пустили их не сразу, несмотря на то, что Юлия сказала, что вчера они были там уже два раза.

Юлию Навальную и Леонида Волкова пропустили в клинику не сразу, несмотря на то, что она сказала, что была вчера здесь уже дважды. Видео: @MBKhMediapic.twitter.com/lGnTJYdHTY — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 23, 2020

Читайте такжеНавальный в Шарите: соратник рассказал, что делают с оппозиционеромНапомним, самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел утром в субботу, 22 августа, из Омска в Берлин.

Ранее руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что основатель "Билайна" Борис Зимин оплатил рейс самолета с реанимационным оборудованием, после чего в сети начался ажиотаж.

У Навального считают, что политика отравили, и к отравлению причастен российский президент Владимир Путин.