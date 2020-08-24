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В центре Минска начали задерживать протестующих

24 августа 2020, 21:11

ОМОН не позволяет людям протестовать.

Протестующим не позволяют мирно стоять на площади / Фото: Tut.by

В Минске на площади Независимости вечером 24 августа начали задерживать протестующих, которые собрались на очередную мирную акцию протеста.

Как сообщает Tut.by, люди на площади начали собираться около семи часов вечера.

"Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате свободного микрофона", — отмечают журналисты.

На площади Независимости играла музыка из 17 мгновений весны и демонстранты начали под нее танцевать.

Некоторых участников акции задержали, другим выписали штраф.

/ Фото: Tut.by
/ Фото: Tut.by
/ Фото: Tut.by

Напомним, в воскресенье, 23 августа, десятки тысяч белорусов снова вышли на мирные митинги по всей стране в знак протеста против признанного ЦИК переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко, который в этот момент мог находиться в здании. СМИ сообщили, что действующего президента в этот момент эвакуировали.

Резиденцию охраняли силовики. Митингующие постояли некоторое время на расстоянии в несколько десятков метров от кордона, после чего решили уйти.

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