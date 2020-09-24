В ЕС резко ответили на инаугурацию Лукашенко и поставили Минску условие

Инаугурация Александра Лукашенко / Reuters

В Европейском Союзе прокомментировали ранее состоявшуюся инаугурацию Александра Лукашенко, а также результаты президентских выборов в Беларуси.

По словам Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми, из-за чего ЕС не признает их сфальсифицированные результаты, говорится в сообщении на сайте Евросовета.

В ЕС подчеркнули, что инаугурация Лукашенко прямо противоречит воле значительной части населения страны, которая была выражена в многочисленных акциях протеста.

"Исходя из этого, так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - сказано в заявлении.

Кроме того, в ЕС убеждены, что белорусы заслуживают быть представленными теми, кого они свободно выбирают, в рамках новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов под наблюдением БДИПЧ и ОБСЕ.

В заявлении также указывается на необходимость официальному Минску воздержаться от насилия и репрессий против людей, которые выходят на акции протеста в Беларуси, а также отпустить на свободу всех политзаключенных.

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В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб добавил, что тайная инаугурация Лукашенко ещё сильнее дискредитирует его.

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в Twitter.