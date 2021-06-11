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В ЕС сделали заявление о планах Украины по возвращению Крыма и поздравили Зеленского

11 июня 2021, 08:08
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Россия является стороной конфликта на Донбассе, сказал Жозеп Боррель.

Евросоюз
В Евросоюзе поддержали проведение саммита Крымской платформы / УНИАН

Россия выступает стороной конфликта в вооруженной конфронтации на востоке Украины. Мировое сообщество должно провести более конструктивную работу для того, чтобы Минские соглашения были выполнены. Евросоюз поддерживает планы Украины по возвращению оккупированного Крыма в виде создания площадки Крымская платформа, в которой намерены принять участие европейские высокопоставленные чиновники. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ходе своего выступления на видеоконференции Совета безопасности ООН он заявил о том, что Россия – сторона конфронтации конфликта в Украине и призвал Совбез к реализации более серьезных мер для обеспечения мира на Донбассе.

"Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию", - сказал европейский чиновник.Читайте такжеНовые переговоры по Донбассу и Крыму: дипломат раскрыл планы Зеленского

Кроме того, он сделал заявление о поддержке саммита Крымской платформы и поздравил президента Украины Владимира Зеленского с соответствующей инициативой.

"Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит Крымской платформы", - добавил Боррель, подчеркнув, что в данном мероприятии примут участие он и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Крымская платформа новости

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск ряд мероприятий, направленных на реализацию Крымской платформы. Задача площадки – обсуждение проблемных вопросов с целью освобождения оккупированного полуострова и возвращения территории под политический контроль Киева.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 марта была принята стратегия возвращения захваченных Россией Крыма и Севастополя в состав Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Москва крайне серьезно отнеслась к планам Киева по Крымской платформе. В российском внешнеполитическом ведомстве создано специальной подразделение, которое работает над дискредитацией саммита по возвращению Крымского полуострова.

Евросоюз новости Украины новости Крыма Жозеп Боррель Крымская платформа
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