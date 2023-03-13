В ЕС утвердят план покупки снарядов для Украины на следующей неделе - Bloomberg

Страны ЕС на следующей неделе подпишут общий план закупок боеприпасов для Украины, сообщают журналисты агентства Bloomberg.

Как говорят аналитики, 1 млн снарядов для ВСУ будет стоить минимум 4 млрд евро / коллаж фото УНИАН

Страны Евросоюза уже на следующей неделе подпишут общий план закупок боеприпасов для нужд украинской армии. Об этом со ссылки на свои источники сообщает новостное агентство Bloomberg.

"Ожидается, что ЕС подпишет совместный план закупки боеприпасов для Украины на следующей неделе", − отмечают они.

Но при этом, сообщают источники, Евросоюз зашел в тупик в вопросе о том, как обеспечить ВСУ 155-миллиметровыми боеприпасами, которые им крайне необходимы в 2023 году.

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По подсчетам эстонских аналитиков, 1 млн снарядов для ВСУ будет стоить минимум 4 млрд евро.

Как сообщает Bloomberg, украинская армия использует в среднем от 60 тысяч до 210 тысяч снарядов за месяц. А одновременно европейская оборонная промышленность имеет возможность производить не более 25 тысяч снарядов за аналогичный период. Между тем, есть информация, страна-агрессор, Россия, выпускала от 20 тысяч до 60 тысяч снарядов в сутки.

Источник издания заявил, что страны ЕС еще не сообщили, сколько денег они готовы выделить в этом году на покупку боеприпасов и как эти средства будут структурированы.

Причем некоторые страны ЕС хотели бы, чтобы Брюссель закрепил обязательное финансирование снарядов для ВСУ, пропорциональное размеру экономики каждого государства. В то время как другие хотят, чтобы все взносы были добровольными.

"Новое финансирование - это в основном политическое решение для государств-членов. Ожидается, что этот вопрос - наряду с согласованием количества поставляемых снарядов - будет вынесен на первый план во время встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, перед саммитом лидеров в Брюсселе, где эта тема также будет стоять на повестке дня", - подытожили источники журналистов Bloomberg.

Военная помощь запада Украине

Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Одной из ключевых проблем, которая была решена на Рамштайн-9 - это вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Ключевым вопросом стало увеличение странами НАТО производства снарядов, в том числе и на заводах бывшего Варшавского договора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.

Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов.

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