В Евросоюзе показали паспорта вакцинации и назвали дату запуска проекта

В Брюсселе говорят - использование сертификата вакцинации от коронавируса COVID-19 будет добровольным. Но не ликвидирует обязанность сдавать ПЦР-тест.
Тьерри Бретон, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, заявил, что сертификаты вакцинации против коронавируса COVID-19 для стран Европейского союза появятся уже 15 июня нынешнего года. Об этом чиновник рассказал в эфире французского телеканала La Chaîne Info.
По словам Бретона, сертификат будет включать в себя:
- дату рождения;
- номер паспорта с возможностью проверки через QR-код;
- препарат, которым привился владелец документа.
Кроме того, в сертификате будет содержаться информация о том:
- есть ли у владельца сертификата антитела;
- какой у владельца сертификата результат ПЦР-теста.
Бретон сказал, что использование сертификата будет добровольным. Однако, если люди категорически отказываются от вакцинации, им все равно придется сдавать анализ на COVID-19, чтобы их пропустили, к примеру, на самолет.
"Пока мы можем быть уверены, что все европейцы, которые хотят вакцинироваться, будут иметь равный доступ к вакцине. Будет хорошо, если мы сможем иметь сертификат, который демонстрирует ваше состояние", — подытожил комиссар.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.
- Лидеры стран ЕС уже договорились создать "COVID-паспорта". Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 марта заявил, что украинцам, которые дважды сделали прививку от коронавируса, будут выдаваться сертификаты вакцинации. Документ выдадут бесплатно.