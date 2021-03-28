В Евросоюзе показали паспорта вакцинации и назвали дату запуска проекта

В Евросоюзе показали паспорта вакцинации / Скриншот відео La Chaîne Info

Тьерри Бретон, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, заявил, что сертификаты вакцинации против коронавируса COVID-19 для стран Европейского союза появятся уже 15 июня нынешнего года. Об этом чиновник рассказал в эфире французского телеканала La Chaîne Info.

По словам Бретона, сертификат будет включать в себя:

дату рождения;

номер паспорта с возможностью проверки через QR-код;

препарат, которым привился владелец документа.

Кроме того, в сертификате будет содержаться информация о том:

есть ли у владельца сертификата антитела;

какой у владельца сертификата результат ПЦР-теста.

Бретон сказал, что использование сертификата будет добровольным. Однако, если люди категорически отказываются от вакцинации, им все равно придется сдавать анализ на COVID-19, чтобы их пропустили, к примеру, на самолет.

"Пока мы можем быть уверены, что все европейцы, которые хотят вакцинироваться, будут иметь равный доступ к вакцине. Будет хорошо, если мы сможем иметь сертификат, который демонстрирует ваше состояние", — подытожил комиссар.

Таким будет внешний вид сертификатов вакцинации / twitter.com/LCI

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