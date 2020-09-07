В ФРГ опять связали судьбу Северного потока-2 с отравлением Навального

В ФРГ связали Северный поток-2 с отравлением Навального / Reuters

Судьба проекта "Северный поток - 2" напрямую связана с расследованием отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Продолжится ли строительство газопровода, зависит прежде всего от России, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Об этом вечером в воскресенье, 6 сентября, Йенс Шпан заявил в эфире Bild Live, его цитирует DW.

По его словам, Москва должна прояснить ситуацию и изменить свою "очень упрямую позицию".

"Нет экономических вопросов, которые в итоге могли бы быть важнее, чем внешнеполитические интересы и интересы в сфере безопасности Германии и Европы", - подчеркнул Шпан.

Этими словами министр здравоохранения поддержал позицию главы МИД Германии Хайко Мааса, который ранее выразил надежду на то, что ФРГ не придется менять свою позицию в отношении "Северного потока - 2" из-за отказа Москвы расследовать отравление Навального.

Отметим, как сообщает DW, Хайко Маас в программе Bericht aus Berlin, показанной в эфире общественно-правового телеканала ARD 6 сентября, в очередной раз потребовал от российской стороны начать полноценное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Маас также призвал Россию передать Германии результаты обследования Навального в ходе его лечения в Омске.

"Господин Навальный в течение двух дней находился на лечении в России. Так что там много следов, анализы, которые там проводились, результаты - они есть только там", - указал он.

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