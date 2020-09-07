В ФРГ опять связали судьбу Северного потока-2 с отравлением Навального

Министр здравоохранения поддержал позицию главы МИД Германии Хайко Мааса.
Судьба проекта "Северный поток - 2" напрямую связана с расследованием отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Продолжится ли строительство газопровода, зависит прежде всего от России, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Об этом вечером в воскресенье, 6 сентября, Йенс Шпан заявил в эфире Bild Live, его цитирует DW.
По его словам, Москва должна прояснить ситуацию и изменить свою "очень упрямую позицию".
"Нет экономических вопросов, которые в итоге могли бы быть важнее, чем внешнеполитические интересы и интересы в сфере безопасности Германии и Европы", - подчеркнул Шпан.
Этими словами министр здравоохранения поддержал позицию главы МИД Германии Хайко Мааса, который ранее выразил надежду на то, что ФРГ не придется менять свою позицию в отношении "Северного потока - 2" из-за отказа Москвы расследовать отравление Навального.
Отметим, как сообщает DW, Хайко Маас в программе Bericht aus Berlin, показанной в эфире общественно-правового телеканала ARD 6 сентября, в очередной раз потребовал от российской стороны начать полноценное расследование всех обстоятельств произошедшего.
Маас также призвал Россию передать Германии результаты обследования Навального в ходе его лечения в Омске.
"Господин Навальный в течение двух дней находился на лечении в России. Так что там много следов, анализы, которые там проводились, результаты - они есть только там", - указал он.
Отравление Навального – что было ранее:
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. Также он сказал, что ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.