В ФРГ рассказали, как обсуждают с США санкции против Северного потока-2 / Reuters

Руководство Федеративной Республики Германии и власти США продолжают переговоры по поводу введения санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Об этом заявил во вторник, 1 сентября 2020 года руководитель министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Он рассказал, что официальный Берлин планирует самостоятельно принимать решения по собственному энергообеспечению.

Кроме того, Маас в очередной раз заявил ‒ санкции Белого дома против газопровода Северный поток-2 не соответствуют нормам международного права.

"Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге (госсекретарю США, - ред.) Майку Помпео. Мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией", - отметил Маас.

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявляла ‒ строительство газопровода Северный поток-2 является исключительно экономическим проектом и потому должно быть как можно скорее закончен.

Ранее евродепутат от Германии Михаэль Галер заявил, что ФРГ не нуждается в реализации газопровода Северный поток-2 – нужные объемы газа Берлин может получить транзитом через Украину