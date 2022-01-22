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В Германии опровергли планы по эвакуации семей дипломатов из Украины

22 января 2022, 22:33

Как заявили в немецком министерстве, по состоянию на сейчас "нет никаких мер по сокращению сотрудников посольства" в Киеве или членов их семей.

Германия
Германия отрицает заявление об эвакуации дипломатов из Украины / Фото: Reuters

В МИД Германии отреагировали на публикацию немецкой газеты Bild о планах Берлина эвакуировать родственников дипломатов из Украины.

В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности, сообщает немецкое агентство FAZ.

Как заявили в немецком министерстве, по состоянию на сейчас "нет никаких мер по сокращению сотрудников посольства" в Киеве или членов их семей.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических миссий в Украине, а также в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", - отметили в МИД Германии.

Ранее Главред писал о том, что Министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации членов семей сотрудников посольства в Украине. Их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

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По данным издания, МИД Германии разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников немецкого посольства в Киеве. По предварительной информации, их должны вывезти из страны в случае обострения ситуации.

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