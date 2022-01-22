Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины: в чем причина

По предварительной информации, дипломатов должны вывезти из страны в случае обострения ситуации.
Министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации членов семей сотрудников посольства в Украине. Их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации, информирует издание Bild.
По данным издания, МИД Германии разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников немецкого посольства в Киеве. По предварительной информации, их должны вывезти из страны в случае обострения ситуации.
Ранее сообщалось, что в связи с возможной агрессией Росиии, Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.
Кроме того, Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России. Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.
Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что правительство его страны не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.
Первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину в ночь на 22 января. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту "Борисполь", 90 тонн летального оружия и других боеприпасов.
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