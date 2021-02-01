В Германии ответили на предложение Франции "свернуть" Северный поток-2 из-за Навального

Отповедь французским властям по Северному потоку-2 публично озвучил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
Власти Федеративной Республики Германия придерживаются своей позиции по строительству российского газопровода Северный поток-2 (несмотря на призывы властей Франции немедленно остановить проект). Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, сообщает Интерфакс.
"В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", — сказал он журналистам в Берлине 1 февраля 2021 года. По словам Бургера, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику Северного потока-2 в обсуждение вопроса санкций против Российской Федерации.
К слову, ранее государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что властям Германии следует отказаться от проекта газопровода Северный поток-2 в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.
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Северный поток-2 новости
- В компании Nord Stream AG 15 января сообщили, что работы по достройке СП-2 в Дании не стартовали из-за технических проблем. В российском экспертном сообществе сказали, что проблемная ситуация возникла по причине отсутствия у судна-трубоукладчика Академик Черский разрешение на проведения работ. Норвежская компания DNV GL не сертифицировала газопровод под угрозой попадания в американские санкционные списки.
- В Газпроме 19 января впервые заявили о том, что из-за изменений политической ситуации строительство газопровода Северный поток-2 может быть поставлено на паузу или остановлено. В Кремле обвинили США в давлении на проект и заявили, что такие действия не соответствуют международному законодательству.
- В тот же день США ввели санкции против трубоукладчика Фортуна и компании-владельца судна.