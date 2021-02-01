В Германии ответили на предложение Франции "свернуть" Северный поток-2 из-за Навального

Северный поток-2 / Reuters

Власти Федеративной Республики Германия придерживаются своей позиции по строительству российского газопровода Северный поток-2 (несмотря на призывы властей Франции немедленно остановить проект). Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, сообщает Интерфакс.

"В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", — сказал он журналистам в Берлине 1 февраля 2021 года. По словам Бургера, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику Северного потока-2 в обсуждение вопроса санкций против Российской Федерации.

К слову, ранее государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что властям Германии следует отказаться от проекта газопровода Северный поток-2 в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

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