В Германии предупредили об угрозе ракетного удара по Европе / militaryarms.ru

Учебный запуск межконтинентальных ракет с российской подлодки в Охотском море наделал много шума в Германии. На военно-воздушной базе США в ФРГ сработал сигнал тревоги о пуске ракеты.

Как сообщает немецкая газета Die Welt, эра развития гиперзвукового оружия является кошмаром для европейской безопасности. США явно не исключают ракетного удара по Европе. В связи с этим они все время находятся в состоянии повышенной готовности. Однако из-за скорости нового оружия есть риск "не успеть поднять тревогу".

По словам журналиста Герхарда Хегмана, когда появляется такое оружие, схемы предупреждения и противоракетной защиты становятся бесполезными, и в данном случае речь идет о "новом витке спирали угроз и защиты".

Автор материала напомнил, что 12 декабря Вооруженные силы России запустили четыре баллистические ракеты "Булава" с атомной подводной лодки "Владимир Мономах" из Охотского моря. Тогда ракеты преодолели более 5,5 тыс. км. Хегман отметил, что в тот момент в Германии, на базе ВВС США Рамштайн, "солдаты и мирные жители были серьезно напуганы".

По его словам, военные столкнулись с принципиально новой опасностью. Дело в том, что новейшие виды оружия сокращают время принятия решения о реакции, а время полета баллистических ракет "в случае нападения России на США", если говорить о гиперзвуковом оружии, "сокращается до пяти минут".

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