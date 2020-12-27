В Германии предупредили об угрозе ракетного удара по Европе

Эра развития гиперзвукового оружия является кошмаром для европейской безопасности.
Учебный запуск межконтинентальных ракет с российской подлодки в Охотском море наделал много шума в Германии. На военно-воздушной базе США в ФРГ сработал сигнал тревоги о пуске ракеты.
Как сообщает немецкая газета Die Welt, эра развития гиперзвукового оружия является кошмаром для европейской безопасности. США явно не исключают ракетного удара по Европе. В связи с этим они все время находятся в состоянии повышенной готовности. Однако из-за скорости нового оружия есть риск "не успеть поднять тревогу".
По словам журналиста Герхарда Хегмана, когда появляется такое оружие, схемы предупреждения и противоракетной защиты становятся бесполезными, и в данном случае речь идет о "новом витке спирали угроз и защиты".
Автор материала напомнил, что 12 декабря Вооруженные силы России запустили четыре баллистические ракеты "Булава" с атомной подводной лодки "Владимир Мономах" из Охотского моря. Тогда ракеты преодолели более 5,5 тыс. км. Хегман отметил, что в тот момент в Германии, на базе ВВС США Рамштайн, "солдаты и мирные жители были серьезно напуганы".
По его словам, военные столкнулись с принципиально новой опасностью. Дело в том, что новейшие виды оружия сокращают время принятия решения о реакции, а время полета баллистических ракет "в случае нападения России на США", если говорить о гиперзвуковом оружии, "сокращается до пяти минут".
Третья мировая война – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала более явственной, поэтому НАТО необходимо усилить оборонные способности.
- Человечеству угрожает новая мировая война, которая может начаться из-за злоупотребления прогрессивными технологиями, сообщили 11 ноября в чешской военной разведке.
- 8 ноября глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.