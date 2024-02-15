В Госдуме разразились анекдотами и размечтались о "президентстве Путина" в США

Стране-оккупанту России все, дескать, завидуют, а Путин, мол, построил в своем государстве "обстановку конкуренции, соревновательности и гласности".

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В США "хотели бы", чтобы у них президентом был Путин - Володин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с яркими перлами. Он заявил, что в США якобы хотели бы, чтобы там президентом был российский директор Владимир Путин. Причем он считает, что в России, где нет свободы слова и тотальная диктатура, Путин, мол, создал обстановку гласности и конкурентности.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, "потрясающую" тираду Володин выдал в ходе заседания российского парламента.

"В Америке они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет! Он у нас! А у них Байден. Видите, наказание им", - сказал он. видео дня

Также Вячеслав Володин призвал на "выборах" Путина проголосовать именно за Путина, потому что тот "создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции". И все это россияне "должны ценить".

"Выборы" Путина в России

Выборы президента России-2024 состоятся в марте. "Победить" должен Владимир Путин. Он сидит в Кремле с 2000 года, с перерывом на срок Дмитрия Медведева, который заседал там же с 2008 по 2012 год.

Примечательно, что выбирать Путина будут целых три дня - 15,16 и 17 марта. Это первые выборы по новой схеме растягивания "голосования", которую Кремль стал применять в последние годы. Также параллельно будет действовать и электронное голосование.

Политтехнолог Марат Гельман в интервью Главреду рассказал, что Кремль испугался допускать к "выборам" даже согласованного Бориса Надеждина. Выдвижение антивоенного кандидата могло бы привести к массовым протестным акциям, поэтому у Путина решили не рисковать.

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