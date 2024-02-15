В Госдуме разразились анекдотами и размечтались о "президентстве Путина" в США

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с яркими перлами. Он заявил, что в США якобы хотели бы, чтобы там президентом был российский директор Владимир Путин. Причем он считает, что в России, где нет свободы слова и тотальная диктатура, Путин, мол, создал обстановку гласности и конкурентности.
Как сообщают пропагандисты РИА Новости, "потрясающую" тираду Володин выдал в ходе заседания российского парламента.
"В Америке они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет! Он у нас! А у них Байден. Видите, наказание им", - сказал он.видео дня
Также Вячеслав Володин призвал на "выборах" Путина проголосовать именно за Путина, потому что тот "создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции". И все это россияне "должны ценить".
"Выборы" Путина в России
Выборы президента России-2024 состоятся в марте. "Победить" должен Владимир Путин. Он сидит в Кремле с 2000 года, с перерывом на срок Дмитрия Медведева, который заседал там же с 2008 по 2012 год.
Примечательно, что выбирать Путина будут целых три дня - 15,16 и 17 марта. Это первые выборы по новой схеме растягивания "голосования", которую Кремль стал применять в последние годы. Также параллельно будет действовать и электронное голосование.
Политтехнолог Марат Гельман в интервью Главреду рассказал, что Кремль испугался допускать к "выборам" даже согласованного Бориса Надеждина. Выдвижение антивоенного кандидата могло бы привести к массовым протестным акциям, поэтому у Путина решили не рисковать.
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