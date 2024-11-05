В Госдуме РФ началась паника: "СВО" в тупике, в России заканчиваются ресурсы

Некоторые депутаты Госдумы РФ уже не сдерживают эмоций и выходят с довольно пессимистическими заявлениями относительно войны в Украине.

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Россияне не достигли желаемых целей, а возможностей воевать дальше у них все меньше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Что сказал Бородай:

Россияне устали от войны и хотят ее завершения

В Кремле не озвучивают четкие цели так называемой "СВО"

Россия не имеет успехов в войне против Украины

В Госдуме страны-агрессора России постепенно начинают снимать розовые очки и озвучивают пессимистическую информацию о катастрофической ситуации для РФ в войне против Украины.

В частности депутат Александр Бородай на съезде организации "Союз русского народа" в Москве панически заговорил о больших проблемах в российской армии и стране в целом из-за так называемой "СВО".

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"Есть декларации о единстве, но на самом деле настоящего единства в обществе нет. Это неправда, что оно существует! У нас реально участвует в СВО не более 5-7 миллионов человек, остальные делают вид, что это не их война", - подчеркнул он.

Российский чиновник также пожаловался на то, что сейчас четкой идеологической основы в Кремле для ведения войны в Украине нет, как и понимания, что будет после войны.

Бородай заскулил, что все пошло не по сценарию и молниеносной операции РФ реализовать не удалось, из-за чего сейчас в стране постепенно исчерпываются ресурсы для продолжения боевых действий.

Кто такой Александр Бородай? Александр Бородай - российский политический и государственный деятель, террорист, журналист, политолог, один из идеологов т. н. "русского мира". Депутат Госдумы РФ, член партии "Единая Россия". С 16 мая по 7 августа 2014 года - "премьер-министр" террористической организации ДНР. Занесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, пишет Википедия.

Заявления о проблемах с так называемой "СВО"

Напомним, что бывший украинский чиновник, а сейчас коллаборационист и предатель, который помогал России Игорь Димитрієв заявлял, что война в Украине вскоре может "заморозиться" из-за того, что страна-агрессор Россия не имеет ресурсов, чтобы ее продолжать.

Ранее Главред писал, что известный пропагандист и ведущий радиостанции "Комсомольская правда" Иван Панкин решил "рубануть правду-матку" россиянам в прямом эфире. Он призвал власти РФ к срочному сворачиванию войны против Украины.

Накануне, во время своего выступления Владимир Путин буквально переобулся в воздухе, назвав новую цель так называемой "СВО". Теперь, по его словам, главной задачей для оккупантов является именно Донбасс.

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