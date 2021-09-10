В Госдуме РФ рассказали, при каком условии начнется война России против Украины

Государственная Дума, Госдума / Reuters

Руководитель комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Калашников назвал условие, при котором начнется полномасштабная война с Украиной. Он заявил, что такое возможно только в случае провокации со стороны Киева, сообщает ТАСС.

Калашников таким образом прокомментировал сегодняшние высказывания президента Украина Владимира Зеленского.

"Полноценная война может быть развязана, только если они [официальный Киев − Главред] устроят какую-то провокацию, как устроил Саакашвили в Грузии в свое время Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет. Ни один россиянин не хочет воевать с украинцами- сказал он", − сказал Калашников.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming допустил возможность полномасштабных военных действий против России.

По словам украинского президента, военный сценарий развития событий - наиболее страшен для Украины.

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал президента.