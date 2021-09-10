В Госдуме РФ рассказали, при каком условии начнется война России против Украины

Утреннее заявление президента Украины Владимира Зеленского по данному поводу прокомментировал депутат нижней палаты парламента РФ, Госдумы, Леонид Калашников.
Руководитель комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Калашников назвал условие, при котором начнется полномасштабная война с Украиной. Он заявил, что такое возможно только в случае провокации со стороны Киева, сообщает ТАСС.
Калашников таким образом прокомментировал сегодняшние высказывания президента Украина Владимира Зеленского.
"Полноценная война может быть развязана, только если они [официальный Киев − Главред] устроят какую-то провокацию, как устроил Саакашвили в Грузии в свое время Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет. Ни один россиянин не хочет воевать с украинцами- сказал он", − сказал Калашников.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming допустил возможность полномасштабных военных действий против России.
По словам украинского президента, военный сценарий развития событий - наиболее страшен для Украины.
"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал президента.