В Грузию прибыли мать и сын Саакашвили

В Грузию приехали родственники Саакашвили / УНИАН

В Грузию приехали члены семьи арестованного Михаила Саакашвили, мать Гиули Аласания и сын Николоз Саакашвили, сообщает Грузия Online.

По словам матери Саакашвили, приезд Михаила в Грузию стал неожиданностью для нее.

"Это было такой же неожиданностью, как и для всех вас. Сегодня утром узнала об этом", - сказала Гиули Аласания.

Как сообщил сын экс-президента Грузии, фактор Саакашвили является большим фактором в борьбе за спасение Грузии.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

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"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.