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В ГУР назвали вероятное имя нового президента РФ и рассказали, жив ли Путин

24 октября 2022, 14:51

Кирилл Буданов прокомментировал информацию о том, что Владимира Путина уже якобы нет среди живых.

Путин, Кириенко
Владимир Путин и Сергей Кириенко / ua.depositphotos.com и "Википедия"

Образ жизни президента РФ Владимира Путина после аннексии украинских областей не изменился, рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Он не изменился совершенно, это же больное сознание. Продолжает себе существовать какой-то условный Путин", - отметил он в интервью Украинской правде.

При этом он прокомментировал появляющуюся информацию о том, что Путина уже якобы нет среди живых.

"Мы со всей ситуацией разбираемся. Не торопитесь. Если знать все наперед, будет неинтересно жить дальше (улыбается)", - сказал начальник ГУР.

Вероятный преемник Путина

В то же время он отметил, что преемником Путина видит себя тот, кто сейчас помогает ему совершать попытки аннексии территорий Украины – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Другие кандидатуры менее вероятны.

"Медведев - без шансов. А что касается сына Патрушева, то его хочет видеть президентом прежде всего его отец. Это самый главный, кто хочет этого. Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один. Видит себя в кресле Кириенко", - добавил Буданов.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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Владимир Путин Кириенко Кирилл Буданов
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